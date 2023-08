Anchieta: mais de 800 exames e consultas especializadas realizadas em agosto

Com objetivo de agilizar a demanda de exames e consultas especializadas, a Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Saúde, ofertou agendas para realização de 884 consultas e exames durante o mês de agosto. A iniciativa foi possível devido a uma avaliação do sistema de regulação de vagas.

Segundo o setor responsável, o constante monitoramento das demandas de consultas e exames, via Central de Regulação de Vagas, possibilita a oferta de especialidades nas áreas da saúde e favorece a oferta de serviços e agendas conforme a necessidade.

Foram ofertadas 287 consultas com especialistas:

Ginecologista: 130 consultas

Dermatologista: 100 consultas

Ortopedista: 57 consultas

Exames de imagem ofertados- foram: 597 exames

Endoscopia digestiva alta: 13 exames

Biopsia de próstata com ultrassonografia: 29 exames

Ultrassonografia Doppler de membros: Venoso: 314 exames e arterial 12 – total 326

Ultrassonografia de Abdomen total: 107 exames

Ultrassonografia de Aparelho urinario: 46 exames

Ultrassonografia de superficie / partes moles (pele / parede a: 11 exames

Ultrassonografia endovaginal : 38

Ultrassonografia pelvica (ginecologica):02

Ultrassonografia de abdomen superior/inferior:08

Ultrassonografia de prostata por via abdominal:17

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.