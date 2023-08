Anchieta: moqueca capixaba é estrela de exposição itinerante

A réplica de uma Moqueca Capixaba iniciou na última segunda-feira (07) uma exposição itinerante no estado para divulgar o Festival que acontecerá de 7 a 10 de setembro, no balneário de Castelhanos, em Anchieta. A abertura da exposição aconteceu na Galeria dos Presidentes da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Anchieta é a Capital da moqueca capixaba e dos frutos do mar, instituído por lei. O Festival da Moqueca Capixaba acontece há sete anos consecutivos em Castelhanos e este ano promete uma ampla programação.

A obra da réplica da moqueca capixaba é de autoria da artista Marly Kastro, que se especializou em produzir réplicas desse ícone da gastronomia capixaba, desde tamanhos minúsculos até essa panela, com um metro e dez centímetros de diâmetro.

Da Assembleia, a obra de arte seguirá divulgando o 7º Festival da Moqueca Capixaba na Grande Vitória, ficando exposta nos Shoppings Moxuara e Boulevard, nas sedes do Sebrae e da Aderes. Na terceira semana ela vai ser transportada para o shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim e depois vai para a Capital da Moqueca, onde poderá ser vista na cafeteria Rerigtiba, no Santuário de São José de Anchieta, no hall da prefeitura, na Câmara de vereadores e finalmente no balneário de Castelhanos, encerrando a exposição itinerante numa das mais belas praias do litoral do Espírito Santo.

“Apesar de bem grande, a moqueca cenográfica fica até pequena perto do ‘moquecão’ que é preparado durante o Festival da Moqueca de Castelhanos. A maior e melhor legítima moqueca capixaba vai consumir este ano mais de 300 kg de peixe, sendo servida no sábado, dia 9 de setembro”, adiantam os organizadores.

O Festival acontece durante o feriadão da Independência que contempla também o feriado municipal do aniversário da cidade de Vitória, capital do Estado. Além de muita moqueca boa, o evento irá oferecer apresentações musicais e culturais, aulas show de gastronomia com o renomado Chef Juarez Campos, estandes de agroindústrias e artesanato, cerveja e cachaças artesanais, área infantil com recreação e oficinas de produção de panelas de barro com as Paneleiras de Goiabeiras. A entrada será franca.

O evento é realizado pela Associação Comercial do Balneário de Castelhanos.