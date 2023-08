Anchieta na final do Campeonato Estadual de Beach Soccer

Neste sábado (12), em Vila Velha, o time feminino de Anchieta enfrenta a equipe de Vitória na final do Campeonato Estadual de Seleções Municipais de Beach Soccer.

Os jogos acontecem a partir das 8h, na Praia da Costa, em Vila Velha. O evento esportivo é gratuito ao público.

Conforme os organizadores, a competição, que vem ocorrendo desde o dia 22 de julho, já contou com a participação de aproximadamente 400 atletas, que se enfrentaram nas areias da praia durante vários finais de semana. Os confrontos desta etapa decisiva serão entre as equipes femininas de Vitória e Anchieta e entre os times masculinos de Vila Velha e Cariacica.

O Campeonato Estadual de Seleções Municipais de Beach Soccer é uma realização da Federação Capixaba de Beach Soccer. O time feminino de Anchieta é patrocinado pela Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria dos Esportes e da Juventude.

Serviço:

Finais do Campeonato Estadual de Seleções Municipais de Beach Soccer

Sábado (12), 8h

Av. Antônio Gil Vellozo, Praia da Costa (em frente ao Quality Suítes Vila Velha)

Gratuito

