Anchieta na semifinal do Campeonato Estadual de Beach Soccer

Os times masculino e feminino de Anchieta conseguiram se classificar para a semifinal do Campeonato Estadual de Beach Soccer, que acontece neste sábado (5), na Praia da Costa, em Vila Velha. O evento é gratuito.

Na categoria masculino, Anchieta enfrenta o time de Vila Velha, a partir das 9h10. Já às 10h20, o time feminino enfrenta Afonso Cláudio. Também o time master joga no sábado às 15h30 contra a seleção de Vila Velha. Se ganhar faz a final no domingo (6), às 10h20.

A prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Esportes e da Juventude, é o patrocinador oficial e vem dado do suporte às equipes.

Serviço: Campeonato Estadual de Seleções Municipais de Beach Soccer

Sábado (5)

Av. Antônio Gil Vellozo, Praia da Costa (em frente ao Quality Suítes Vila Velha)-Gratuito

