APAE e HECI são contempladas no sorteio de agosto do Nota Premiada Capixaba

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou, nesta quinta-feira (24), o 20º sorteio do Nota Premiada Capixaba, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo. Foram sorteados R$ 97,5 mil em prêmios aos cidadãos cadastrados no programa, que concorreram com 1,1 milhão de bilhetes.

Dos 12 ganhadores, dois são moradores de Vitória; dois de Vila Velha; um de Linhares; um de Ibiraçu; dois de Colatina; um de Jerônimo Monteiro; um de Muqui; um de Alegre; e um de Cachoeiro de Itapemirim (confira os nomes ao final da matéria). Os sorteios mensais premiam quatro participantes por região: Metropolitana, Norte e Sul. Cada região recebe um prêmio no valor de R$ 2,5 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 20 mil.

Os ganhadores receberão mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico, de modo que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de até 90 dias após o sorteio. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, além de outras informações relacionadas ao processo.

Além dos sorteados, também serão contempladas as instituições sociais por eles indicadas. As entidades sociais vão receber de duas formas diferentes: se a pessoa sorteada a tiver indicado e também com o rateio mensal, de acordo com o índice de engajamento social. Pelo sorteio, a entidade vai receber o valor equivalente a 50% do prêmio do cidadão sorteado que a tiver indicado.

O próximo sorteio está previsto para o dia 28 de setembro de 2023.

Nota Premiada Capixaba

O Nota Premiada Capixaba já distribuiu mais de R$ 7,1 milhões a pessoas físicas sorteadas e entidades sociais beneficiadas, entre sorteios e rateios mensais. Para participar do programa, basta se cadastrar no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, preencher os dados pessoais e escolher a entidade sem fins lucrativos que também vai receber os prêmios. Feito o cadastro, é só solicitar a inclusão do CPF nas compras. Não é necessário cadastrar as notas no site: esse processo acontece de forma automática, a partir de 48 horas após a compra.

O Nota Premiada Capixaba é um programa de educação fiscal, que tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal. Por meio do programa, pretende-se estimular a regularização cadastral das empresas, combater a sonegação de tributos, favorecer uma concorrência empresarial mais leal, além de incentivar atividades desenvolvidas por entidades sociais.

SORTEIO Nº 66: REGIÃO METROPOLITANA

Número do bilhete sorteado: 321691

Nome: Iris Moreira da Silva – Vitória

CPF: 173.***.***-35

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: União de Cegos D. Pedro II – UNICEP – Vila Velha

CNPJ: 27.***.*02/0001-17

Prêmio: R$ 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 250830

Nome: Patricia Pessanha Furno Lovatti – Vila Velha

CPF: 120.***.***-97

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Sociedade Assistencial de Amparo à Velhice – Lar Vovó Izalina – Piúma

CNPJ: 28.***.*18/0001-29

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 334190

Nome: Leonardo Ribeiro Baiocco – Vitória

CPF: 112.***.***-16

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória

CNPJ: 31.***.*78/0001-48

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 820764

Nome: Luana Degasperi Rocha – Vila Velha

CPF: 122.***.***-82

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica

CNPJ: 27.***.*28/0001-10

Prêmio: R$ 10.000,00

SORTEIO Nº 64: REGIÃO NORTE

Número do bilhete sorteado: 95164

Nome: Zilda Maria Meireles Banhos – Linhares

CPF: 102.***.***-18

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Lar do Idoso Abrigo de Luz – Linhares

CNPJ: 27.***.*65/0001-49

Prêmio: R$ 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 94266

Nome: Paulo Costa – Ibiraçu

CPF: 451.***.***-49

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação Amigos da Justiça, Cidadania, Educação e Arte – Ibiraçu

CNPJ: 10.***.*30/0001-92

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 106708

Nome: Iliete Tartáglia Gomes – Colatina

CPF: 024.***.***-71

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: APAE – Colatina

CNPJ: 27.***.*95/0001-68

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 90096

Nome: Neuza Maria Cremonini Scalfoni – Colatina

CPF: 575.***.***-91

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: Caritas Diocesana de Colatina

CNPJ: 01.***.*07/0001-73

Prêmio: R$ 10.000,00

SORTEIO Nº 65: REGIÃO SUL

Número do bilhete sorteado: 41072

Nome: Lucas Braga Mulin – Jerônimo Monteiro

CPF: 137.***.***-18

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.***.*05/0001-29

Prêmio: R$ 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 73109

Nome: Fernanda Inacio Carini – Muqui

CPF: 094.***.***-80

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

CNPJ: 01.***.*28/0001-38

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 95694

Nome: Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira – Alegre

CPF: 044.***.***-58

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: APAE – Colatina

CNPJ: 27.***.*95/0001-68

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 62010

Nome: Lucas Rodrigues de Souza – Cachoeiro de Itapemirim

CPF: 074.***.***-86

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: APAE – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.***.*07/0001-01

Prêmio: R$ 10.000,00