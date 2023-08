Após onda de calor, ES terá frio e queda de até 14 °C nas temperaturas

Esta semana boa parte do Brasil enfrentou uma situação atípica para o período, uma onda de calor atingiu vários Estados, aumentando as temperaturas e deixando o clima muito quente, em pleno inverno. No Espírito Santo o calorão foi sentido em várias cidades, e no Sul, a população enfrentou temperaturas próximas dos 40°C, com sensação térmica ainda maior.

Mas a partir deste sábado (26) o clima vai mudar radicalmente no Estado. Uma massa de ar frio que vem da Argentina e se desloca pelo sul do Brasil já derrubou as temperaturas no Rio Grande do Sul. A frente fria vai avançar rumo a Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Em Cachoeiro de Itapemirim as temperaturas vão despencar! O termômetro que chegou a marcar máxima de 37 °C nesta sexta-feira (25), não passa dos 23 °C no domingo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper.

Ainda segundo o Incaper, há previsão de muitas nuvens e chuva nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitoria.