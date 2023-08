Após revitalização, quadra do bairro Santa Cecília é entregue aos moradores

Na manhã desta sexta-feira (25), a Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), realizou a entrega das obras de revitalização da quadra “Patrícia Pires Machado”, localizada no bairro Santa Cecília.

Com trabalhos executados em parceria com as Secretarias Municipais de Manutenção e Serviços (Semmat) e Obras (Semo), a gestão municipal executou melhorias como pintura geral, intervenções na parte elétrica e conserto dos alambrados.

“É uma alegria muito grande proporcionar mais um espaço adequado para as práticas esportivas. Estamos muito satisfeitos pelo crescimento do esporte em nosso município”, ressalta o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

Na ocasião, a Semesp aproveitou para realizar a entrega de novos uniformes para os participantes do núcleo de qualidade de vida que funciona no local.

Cerca de 60 blusas foram distribuídas para os usuários que participam de aulas de ginástica funcional realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 8h.

Materiais esportivos entregues no São Luiz Gonzaga

O Núcleo de Qualidade de Vida do bairro São Luiz Gonzaga também foi contemplado com a entrega de materiais esportivos, na quarta-feira (23).

O núcleo foi inaugurado neste ano, e já conta com boa quantidade de alunos que participam das aulas de jiu jitsu, futsal e handebol, realizadas na quadra do 9° Batalhão da Polícia Militar. No local, a Semesp também fez entregas de uniformes.

Com essa ação, a prefeitura já entregou mais de 1.500 uniformes em 15 núcleos de qualidade de vida e rendimento escolar.

Revitalização de espaços públicos

Neste ano, a Prefeitura já revitalizou diversos espaços esportivos de Cachoeiro. A praça Benjamin Silva, no bairro Independência, recebeu uma série de melhorias. Nos brinquedos do playground foi feita manutenção e pintura com novas cores, assim como as muretas da praça.

A quadra de futsal, situada no local, ganhou pintura completa e reparos no alambrado.

A quadra esportiva localizada na Praça Idalgizo Simão, bairro Coronel Borges, foi outro espaço revitalizado. O local foi repaginado com pintura completa, reparos nos alambrados e calhas, além de melhoria na iluminação. Os serviços também se estenderam à praça, que ganhou nova pintura.

Localizado na rua São Paulo, o ginásio “Gilson S. Louzada”, no Alto Amarelo, recebeu restauração na parte elétrica, melhorias em iluminação com instalação de novos refletores, reforma dos banheiros e pintura geral.

Em andamento, está a reforma do ginásio Nello Vola Borelli, um dos espaços de práticas esportivas mais importantes de Cachoeiro, localizado no Nova Brasília.

No local, será feita a instalação de um novo sistema de proteção contra incêndios, para garantir mais segurança ao público usuário do espaço, além de pintura geral; troca de piso da entrada; recuperação do alambrado; manutenção elétrica e melhoria dos banheiros.