Aposta do ES acerta a quina da Mega-Sena; veja o prêmio!

Uma aposta feita no Espírito Santo “bateu na trave” e acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2.626 da Mega-Sena. Com uma aposta simples feita na Loteria A Premiada, em Vitória, o sortudo capixaba vai levar para casa a quantia de R$ 48.782,47.

O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (29), em São Paulo. Os números sorteados foram 01 – 09 – 13- 16 – 52 – 59. A Caixa informou que nenhum apostador acertou as seis dezenas, de maneira que o prêmio principal acumulou mais uma vez e deve chegar a R$ 42 milhões no próximo sorteio, que ocorrerá na quinta-feira (31).

De acordo com a Caixa, ao todo 51 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 48.782,47 cada uma. Já 3.431 apostadores acertaram a quadra e vão ganhar R$ 1.035,89.

A partir desta semana, a Mega-Sena passa a ter três sorteios por semana. Os concursos ocorrerão sempre às terças e quintas-feiras e aos sábados. A aposta simples da Mega custa R$ 5.