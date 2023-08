Atacante do Rio Branco se demite após afastamento por ataques homofóbicos

Conhecido como Morotó, o atacante Sedevaldo Pereira dos Santos se demitiu do Rio Branco Atlético Clube após ter sido afastado pelos dirigentes do time, por falas homofóbicas na última quarta-feira (2).

Em seu perfil pessoal, ele usou uma foto da jogadora da seleção Brasileira, Marta e sua namorada e na legenda, o atleta desabafou sobre o que pensar acerca do relacionamento das moças: “…vai queimar no inferno”.

O Capa Preta já havia soltado uma nota em suas redes sociais, alegando que Morotó estaria afastado por algum tempo do time, e foi mais além, emitiu uma nota repudiando qualquer ato de preconceito e poucas horas após, o jogador usou as redes sociais para anunciar que estava se desligando do time, porém não se desculpou em sua declaração.

O atacante admitiu que tem consciência sobre todas as palavras que utilizou e que sabe de forma plena o quanto o time o ajudou. Agradeceu aos torcedores e se despediu. Deixou claro também, que não foi o Rio Branco que o demitiu, mas ele quem se desligou.