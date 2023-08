ATENÇÃO! Rodovias são interditadas para desocupação de área em Itapemirim

Uma ação de desocupação de uma área em Itapemirim interditou duas rodovias nesta terça-feira (22). Os condutores que precisam passar pelo local devem ficar atentos aos desvios. A previsão é que a ação seja finalizada até a próxima quinta-feira (24).

Várias casas, construídas irregularmente em um terreno particular na região de Maraguá, às margens da Rodovia do Sol, que liga Marataízes a Itaoca, estão sendo demolidas. A demolição ocorre após uma ordem judicial, já que a empresa, proprietária do terreno, entrou na Justiça pedindo a desocupação.

Por conta da demolição, a Rodovia do Sol foi totalmente fechada na manhã desta terça-feira (22), entre as localidades de Pontal, em Marataízes, até o Gomes, em Itapemirim. O trânsito no trecho está sendo desviado pela Rodovia ES 487, para quem segue de Marataízes para Itaóca.

Os motoristas devem seguir pela Vila, acessar a Rodovia ES 487, entrar na altura de Fazenda Velha e ir até o Gomes, para seguir viagem. Quem segue de Itaipava para Marataízes, deve fazer o mesmo trajeto ao contrário.

Além disso, a Rodovia do Penedo também está totalmente interditada, já que o trajeto sai exatamente onde estão as casas, na área de interdição para demolição.

Os moradores das casas que estão sendo demolidas realizam uma manifestação na via, e fazem críticas a ordem judicial. “É uma covardia o que estão fazendo conosco. Não deram tempo de tirarmos nossas coisas”, disse uma moradora, que preferiu não se identificar.

A ação é realizada pela Polícia Militar, com o apoio do município. Segundo a Prefeitura de Itapemirim, essa é uma determinação judicial e o município só está dando suporte solicitado.