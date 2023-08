Atílio Vivácqua: crianças deixam de ir à escola após ônibus atolar em estrada

Estudantes de escolas públicas municipais de Atílio Vivácqua não conseguiram chegar às salas de aula, nesta quarta-feira (16), por causa das condições precárias em que se encontram a rodovia ES-489, na localidade conhecida como Estrada do Caramba.

De acordo com informações de moradores, o ônibus que faz o transporte escolar ficou atolado no trecho entre as comunidades de Antas e Santa Tereza.

“O ônibus atolou. As crianças não foram à aula. Elas foram levadas de volta para as suas casas em cima da carroceria de um veículo, tipo utilitário, da prefeitura. Não retornaram para a escola. Voltaram para casa, pois o transporte não era adequado para fazer o transporte até o centro da cidade”, explicou o vereador Renan Correa.

Descaso

Em julho de 2022, o prefeito de Atílio Vivácqua, Josemar Machado Fernandes, assinou a ordem de execução de serviços com a empresa Globosolo Tecnologias Sustentáveis Ltda para a recuperação de estradas não pavimentadas. O valor total do investimento foi de R$ 4.165.503,68.

Apesar de as especificações do material aplicado nas estradas garantirem uma superfície durável e impermeável à influência da água, a realidade vivenciada por quem trafega pela estrada é outra.

“Olha bem o transtorno que essa aplicação desse produto da Globosolo, esse contrato absurdo de R$ 4 milhões trouxe para a nossa localidade de Santa Tereza, Antas, Santa Cruz, Independência, Amapá, Vila do Mariano, Milagre. Isso é um descaso. Eu quero saber do prefeito quando que ele vai tomar a iniciativa de cobrar a garantia do serviço prestado”, afirmou o vereador ao lado do veículo atolado.

A empresa responsável esteve na localidade há 90 dias. Segundo Renan Correa, os funcionários fizeram a revisão no percurso da obra, mas até a presente data ainda não retornou para a execução da recuperação da estrada.

O que diz a prefeitura

A reportagem entrou em contato com o Gabinete do prefeito, que informou que o órgão responsável por passar informações sobre o fato é a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

O responsável pela pasta, secretário Ernandes Antonio Bitencourt Santos, não estava no setor no momento. A sua equipe ainda relatou que iria consultá-lo e casou houvesse interesse em responder, encaminharia uma nota de esclarecimento para a redação.