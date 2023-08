Ativa Idade reúne mais de 100 pessoas em manhã de atividades para idosos

No último sábado, dia 12, a Associação Bem Viver em Cachoeiro de Itapemirim foi palco da segunda edição do evento “Ativa Idade”, promovido pela Unimed Sul Capixaba. Com o propósito de promover a integração, o bem-estar e a qualidade de vida para a terceira idade, o evento proporcionou uma manhã repleta de atividades e socialização para mais de 100 idosos.

A iniciativa, direcionada tanto para os clientes da Unimed Sul Capixaba quanto para a comunidade em geral, contou com corte de cabelo, maquiagem, oficinas de jardinagem, jogos em grupo e muita música.

A abertura contou com a enfermeira do setor de Promoção de Saúde da Unimed Sul Capixaba, Juliana Cremonine, que saudou os presentes e apresentou a programação do dia: “Esperamos com muita expectativa por este dia, por isso estamos tão felizes em ter todos vocês aqui. Trabalhamos em equipe e preparamos tudo com muito carinho junto aos nossos parceiros para que hoje fosse um dia especial, com boas experiências. Esperamos que esta seja uma manhã que irá criar boas memórias em cada um de vocês”, disse.

A diretora da Associação Bem Viver, Ivone Martins da Cruz, também falou aos presentes: “Nossa casa sempre está aberta para receber as ações feitas por meio desta parceria com a Unimed Sul Capixaba. Sejam todos bem-vindos e sintam-se em casa. Desejamos que todos tenham uma ótima manhã e que aproveitemos ao máximo todas as programações”.

Entre os presentes ao evento estava a aposentada Denise de Fátima Silva, de 65 anos. Ela é uma das organizadoras do grupo Amigos da Melhor Idade (AMI) no bairro que mora e trabalha com inclusão e atividade para idosos no local. Além disso, participa de várias iniciativas da Unimed Sul Capixaba, como o coral e do Programa Idoso Bem Cuidado.

“Esta é a primeira vez que participo deste evento, mas faço parte de todos os eventos que consigo oferecidos pela Unimed. Está sendo muito bom participar. Além de muito bem organizado, sentimos o acolhimento da equipe, que é o que pessoas da melhor idade precisam”, conta.

A Unimed Sul Capixaba conta com uma proposta de atenção à saúde e prevenção de doenças para clientes que tenham 60 anos ou mais. Trata-se do Programa Idoso Bem Cuidado, que oferece atendimentos com uma equipe multiprofissional, focada na prevenção e no autocuidado. O acompanhamento é personalizado e os participantes têm isenção de coparticipação para atendimentos da equipe do programa.

Quem não abre mão de estar no programa e também de participar ativamente dos eventos promovidos pela Unimed Sul Capixaba é a aposentada Luciana Pereira Campos, de 81 anos. Ela se orgulha de dizer que tem a saúde em dia e que segue com bastante cuidado as instruções da médica que a acompanha.

“O evento foi ótimo, eu e meu marido nos divertimos bastante. Achei a organização impecável, estava tudo muito bem preparado. Agora, estamos ansiosos pela próxima edição. Chegamos em casa, almoçamos e descansamos, porque passamos a manhã toda dançando forró”, comenta, empolgada.

Para participar do Programa Idoso Bem Cuidado, o cliente Unimed Sul Capixaba deve entrar em contato com as unidades de atendimento da sua região: em Castelo, no número (28) 3542-2800; em Cachoeiro de Itapemirim, no (28) 2101-6255; em Iconha pelo (28) 3537-2328; e em Marataízes, o cliente pode se dirigir ao local, localizado a Av. Governador Francisco Lacerda de Aguiar, 171, Centro.