Aumente o som! Banda Mesa 3, de Muqui, lança música nova nesta sexta (4)

A banda Mesa 3, de Muqui, lança a nova música “Reconstrução” nesta sexta-feira (3), à partir de 0h, em todas as plataformas de streaming.

“A música tem uma temática motivacional e reflexiva e essa é umas das características das nossas músicas. A letra de “Reconstrução” nos leva a uma reflexão a sermos gratos e perseverantes em meio a rotina conturbada em que vivemos, saber esperar e entender que possamos aprender com cada etapa da vida, seja ela boa ou ruim”, disse Daniel.

O lançamento é uma composição de Daniel Lial, com arranjos da própria banda Mesa 3, que é formada por: Maycon Batista (violão), William Conti (baixo), Wagner Rodrigues (bateria), Daniel Lial (vocal), e produção musical assinada pelo produtor Giba Moojen.

Confira a letra da nova música “Reprodução”:

É sobre refletir, o que faz com o tempo temporal, que bagunça e organiza a rotina em constante construção

Nessa luta eu me pergunto porque tudo tem que ser assim e percebo que no fundo tudo isso faz evoluir

Mas é só na contramão que se encontra o problema de frente

Olho no retrovisor pra lembrar o que a vida me deu de presente

Se é pra valer a pena a vida faz reconstrução

E esquece desses problemas e abraça a tua gratidão

É sobre refletir, o que faz com o tempo temporal, que bagunça e organiza a rotina em constante construção

Nessa luta eu me pergunto porque tudo tem que ser assim e percebo que no fundo tudo isso faz evoluir

Mas é só na contramão que se encontra o problema de frente Olho no retrovisor pra lembrar o que a vida me deu de presente

Se é pra valer a pena a vida faz reconstrução

E esquece desses problemas e abraça a tua gratidão

O tempo passa depressa e é quase impossível notar

E a gente com tanta pressa vai deixando a felicidade passar

Mas é só na contramão que se encontra o problema de frente Olho no retrovisor pra lembrar o que a vida me deu de presente

Se é pra valer a pena a vida faz reconstrução

E esquece desses problemas e abraça a tua gratidão