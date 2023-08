Bebê de 6 meses é agredida pela própria mãe em São José do Calçado

Uma bebê de apenas seis meses foi agredida pela mãe, de 20 anos, na madrugada do último domingo (6), no bairro Vala, no município de São José do Calçado. A Polícia Militar prestou apoio ao Conselho Tutelar na ocorrência de violência infantil.

De acordo com a PM, a conselheira tutelar do município disse que foi solicitada pelo canal de atendimento do hospital para verificar a denúncia de que uma mulher estaria na rua agredindo sua filha, uma criança de colo.

A conselheira informou que, próximo ao local, encontrou a suspeita com a criança de colo. Ela apresentada sinais de agressão pelo corpo. Imediatamente, a conselheira tomou a criança dos braços da mãe e seguiu para o hospital de São José do Calçado.

Durante o atendimento médico, a agressora contou que o autor das agressões teria sido o companheiro, porém, segundo a conselheiras, as informações colhidas davam conta que a agressora seria a mãe da vítima e não o padrasto. Questionada sobre os fatos, a mulher apresentou controvérsias na fala, demonstrando sinais de embriaguez, como perturbação na fala, cheiro de bebida e falta de equilíbrio.

Segundo a Polícia Militar, ela continuou insistindo que quem teria agredido a criança seria o companheiro. Os militares foram ao local e, ao fazer contato com o homem, ele relatou que a companheira tinha saído de casa por volta das 17h, do sábado, e retornou à 1h de domingo, completamente bêbada. Nesse intervalo, teria começado a agredir a criança e ao ver a situação, o homem tirou o bebê do colo da mãe, ocasionando lesões nas mãos.

O casal foi encaminhado para a Delegacia de Alegre, onde assinaram um Termo Circunstanciado (TC) e foram liberados. A criança foi encaminhada ao Hospital Materno-Infantil São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde não foi informado.