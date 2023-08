Bebê sofre traumatismo craniano após grave acidente em Kennedy

Um bebê de três meses, que estava entre os quatro feridos do grave acidente que aconteceu, neste sábado (5), na ES-60, em Presidente Kennedy, foi diagnosticado com traumatismo craniano.

De acordo com as primeiras informações deste domingo (6), a criança foi encaminhada para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim, onde recebe cuidados médicos especializados, mediante a gravidade do seu quadro de saúde.

Os pais da criança, que estavam em um dos carros envolvido no acidente, também sofreram ferimentos. Eles tiveram fratura na perna, mas não apresentam gravidade no quadro de saúde.

Já a outra criança envolvida no acidente, um garoto de quatro anos, teve uma luxação no braço e recebeu alta do hospital neste sábado mesmo.