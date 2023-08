Benzadeus: grupo de pagode apadrinhado por Menos é Mais chega em Cachoeiro

Os amantes de pagode já têm um compromisso marcado para o dia 18 de agosto, com a terceira edição do evento “Vem pro salseiro”. A atração principal da noite será o grupo Benzadeus, que promete agitar o público com seu ritmo contagiante e hits que estão conquistando fãs por todo o Brasil. O evento será realizado Gordinho Cachoeiro, a partir das 22h.

O grupo Benzadeus tem chamado a atenção não apenas pela qualidade musical, mas também por seu padrinho ilustre, a renomada banda Menos é Mais. Essa parceria tem impulsionado a carreira do grupo e aberto portas para apresentações em diferentes regiões do país.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis e podem ser adquiridos através da plataforma de venda online LeBillet.

Serviço

Vem pro salseiro – Show do Grupo Benzadeus

Data: 18 de agosto de 2023

Programação: Benzadeus, Glauco e DJ KN de Vila Velha

Horário: A partir das 22h

Local: Gordinho Cachoeiro de Itapemirim

Ingressos: Disponíveis no site LeBillet (clique aqui)