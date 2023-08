Boa, Mike! Cão farejador encontra drogas em mata de Guarapari

Na tarde da última quarta-feira (3), militares em patrulhamento no bairro São Gabriel, em Guarapari, receberam informações de que traficantes estariam escondendo armas e drogas em uma mata do bairro.

Diante das informações e com o emprego do cão policial Mike, foi localizada em uma das trilhas uma sacola contendo um tablete e meio de crack, com cerca de dois quilos, e em outro ponto próximo, uma sacola contendo uma porção de cocaína, além de materiais utilizados para o embalo do entorpecente para venda.

Nenhum suspeito foi localizado e todo o material apreendido foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.