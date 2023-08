Bora de cineminha hoje? Confira a programação nos cinemas de Cachoeiro

Fim de semana está chegando e nada melhor do que curtir um cineminha com quem a gente ama, não é mesmo?! O filme Gran Turismo: De Jogador a Corredor, estreia nesta quinta-feira (24) nos cinemas de Cachoeiro.

Baseado na história real de Jann Mardenborough, o filme é o conto definitivo sobre a realização de um sonho do adolescente jogador de Gran Turismo que conseguiu usar suas habilidades no jogo para vencer uma série de competições da Nissan e se tornar um piloto profissional de corridas de carro.

Confira o trailer oficial do filme:

Além desses, outros filmes integram a programação. Confira!

Sala 01

Elementos 2D

Fale Comigo 2D

Oppenheimer 2D

Sala 02

Gran Turismo – De jogador a Corredor 2D

Sala 03

Besouro Azul 2D

Megatubarão 2 – 3D

Sala 04

Barbie 2D

Drácula: A Última Viagem do Demeter 2D

