BR-101 é interditada para retirada de caminhão abandonado às margens da rodovia

Um dos trechos da rodovia BR-101 precisou ser interditada na manhã deste domingo (13), em Viana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interrupção do tráfego foi necessária para a retirada de um caminhão ababdonado às margens da pista, no KM 307.

A operação durou cerca de 40 minutos. A rodovia foi liberada por volta das 10h.

O caminhão foi abandonado após ter sido roubado próximo a um posto de combustível na Serra, na última sexta-feira (11). Ele estava carregado com placas solares.

Motorista fugiu, deixando o veículo que, desgovernado, atingiu a viatura da PRF que estava parada atrás com os policiais que tentaram abordar o condutor. Ninguém ficou ferido e até o momento, o motorista não foi localizado.