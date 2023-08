Brasileirão: São Paulo na corrida para tirar pontos do Botafogo no Morumbi

Após garantir a classificação para a final da Copa do Brasil com uma grande vitória sobre o Corinthians, o São Paulo ainda não pode dormir tranquilo, porque agora tem agora o objetivo é tirar pontos do Botafogo no Brasileirão, na partida deste sábado (19), às 16h no estádio do Morumbi.

O Tricolor chega animado ao jogo, após garantir presença na final da Copa do Brasil, fato que não ocorria há 23 anos, com uma vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians onde o atacante Lucas Moura mostrou que pode ser uma das referências da equipe no restante da temporada.

Do outro lado, estará um Botafogo segue forte com folga o Brasileiro. Após vitória de 3 a 1 sobre o Internacional, no último sábado (12), no Nilton Santos, o time fechou o primeiro turno do Brasileiro com incríveis 47 pontos. Esta é a melhor campanha que uma equipe já fez na história na primeira metade da competição nacional. Em 19 jogos são 15 vitórias e dois empates. É pra glorificar!