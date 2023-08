Briga em bar termina com perseguição policial em Presidente Kennedy

Um homem fugiu após ferir gravemente outro homem na noite da última quarta-feira (30), no centro de Presidente Kennedy. A confusão ocorreu em um bar da cidade.

Durante um patrulhamento da Polícia Militar, um casal de idosos acenou para a viatura, informando que ao passarem próximos à rodoviária da cidade, avistaram uma briga acontecendo em um bar e que uma garrafa de cerveja quase os atingiu.

A PM foi até o local e encontrou um homem com ferimentos graves e cortes profundos na cabeça, nos braços e pernas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para prestar socorro a vítima. O agressor, ao avistar os militares, fugiu a pé em direção a região a rua Das Flores, entrou em várias casas e pulou muros na tentativa de escapar dos militares. A Guarda Civil Municipal (GCM) também reforçou as buscas pelo agressor, que não foi encontrado.

O vítima foi levada para o Pronto Atendimento de Presidente Kennedy, onde ficou sob observação médica. O homem agredido, relatou à polícia que a briga teria começado porque o agressor estava usando o cartão da própria de crédito da própria mãe que já era uma senhora idosa, para comprar bebida. Ao ser contrariado, o agressor quebrou uma garrafa, desferindo vários cortes na vítima.

A Polícia Civil de Presidente Kennedy vai investigar o caso.

