BRK cria programa de incentivo a fornecedores regionais

Com o objetivo de incentivar a contratação de fornecedores regionais e fortalecer a cadeia produtiva do setor de saneamento, a BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, participa do programa “BRK Parceiros”. Criado pela companhia para valorizar empresas e prestadores de serviços que estão nas áreas de atuação da BRK em todo o País, é voltado para fornecedores de todos os portes, inclusive pequenos negócios.

O cadastro das empresas interessadas deve ser feito pelo fornecedoresbrk.com.br. Segundo José Roberto Penaforte, gerente administrativo financeiro da BRK em Cachoeiro, a iniciativa contribuirá para o desenvolvimento econômico do município e de todas as regiões onde há atuação da empresa pelo País.

“Desde o marco regulatório do saneamento, o setor se fortaleceu, com o desafio de criar uma rede de parceiros, seguindo padrões éticos e sustentáveis para atender as novas demandas. Essa é uma grande oportunidade para que empresas que fornecem soluções para o setor também façam parte do processo de transformação do saneamento básico no Brasil”, afirma José Roberto.

O programa foi estruturado a partir de pesquisas aplicadas junto a fornecedores, permitindo parcerias com empresas e prestadores de serviços que têm interesse em fazer parte do catálogo de potenciais fornecedores da BRK. Para conseguir participar dos processos de concorrência não é necessário estar homologado. Basta que a empresa realize o pré-cadastro na página do programa (fornecedoresbrk.com.br). Os critérios de qualificação são dois: atuar no mesmo estado da concessão e não possuir relação comercial com a BRK.

A certificação e homologação das empresas fornecedoras regionais ocorrem somente quando elas vencem os processos. E fornecedores de menor porte contam com um processo de cadastro simplificado. Para orientar essas empresas, a BRK criou um Manual do Fornecedor Regional, que traz informações sobre os processos e requisitos mínimos para a concorrência.