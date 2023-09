BRK Explica: clientes de Cachoeiro podem esclarecer dúvidas pelo site

Os clientes da BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, têm uma página à disposição para esclarecer dúvidas e conhecer um pouco mais sobre os serviços prestados pela companhia no município. O “BRK Explica” traz informações sobre faturas, hidrômetro, consumo consciente, descarte sustentável, qualidade da água e saneamento, e também permite o acesso à agência virtual Minha BRK.

Ao entrar na página é possível entender melhor a fatura mensal e todos os detalhes referente a tarifas, o cálculo feito para a conta de água, e o que fazer em caso de cobrança de valor acima da média usual. Há ainda orientações sobre o hidrômetro, seu funcionamento e a troca do aparelho, dicas para evitar o desperdício e um passo a passo que ensina a calcular o consumo de água através do hidrômetro.

Também estão disponíveis vídeos que ensinam a preservar a rede de esgoto, orientando sobre o que fazer com o lixo, o óleo de cozinha e a água da chuva. E uma imagem ilustra o tratamento de água e as etapas em uma Estação de Tratamento de Água (ETA).

Segundo a coordenadora de comunicação em Cachoeiro, Rosa Malena Gomes Carvalho, a ferramenta reúne conteúdos importantes para facilitar o dia a dia dos moradores da cidade. “O objetivo é disponibilizar o maior número de canais possível para que os clientes tenham acesso à informação e consigam entender melhor todos os benefícios do saneamento para a população e o município”, ressalta.

Canais de atendimento

A BRK investe continuamente nos canais de atendimento digitais para simplificar, agilizar e oferecer maior comodidade aos clientes. Por meio do Minha BRK, por exemplo, é possível acionar 15 serviços, como segunda via de fatura, abertura de serviços, pagamento de conta, acompanhar o consumo e solicitar troca de titularidade.

A concessionária disponibiliza também o atendimento pelo telefone 0800 771 0001, que funciona 24 horas, todos os dias da semana, e via WhatsApp pelo número (11) 99988-0001, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h. Em horário comercial, a BRK também conta com a página no Facebook para atendimentos.