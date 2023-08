Bruno Lamas: “Inovação pode impulsionar Ecoturismo e Agricultura Sustentável no Caparaó”

Nesta terça-feira (29) tem início o evento Inova Capixaba – Saúde in Foco, na cidade de Guaçuí. O intuito do evento é fortalecer as iniciativas científicas, tecnológicas e de qualificação profissional. Nas 14 palestras previstas na programação, uma série de tecnologias e soluções aplicadas à área de saúde serão apresentadas.

O Fórum, que vai até a quarta-feira (30), integra o Programa de Popularização da Inovação (Inovapop), que promove o desenvolvimento de negócios e propõe soluções tecnológicas inovadoras aplicadas a todas as áreas, por meio da interação de profissionais, servidores públicos e empresas de tecnologia.

Segundo o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas, o Programa de Inovação foi instituído oficialmente em junho deste ano e já contemplou diversos temas em seus eventos e ações, como tecnologia, sustentabilidade, educação e empreendedorismo, cidades inteligentes.

O próximo evento do Inovapop, planejado para acontecer na região sul capixaba será em Alegre.

O secretário conversou com a reportagem do AQUINOTICIAS.COM sobre os potenciais de Inovação da região do Caparaó, sobre as expectativas do evento de Guaçuí e sobre a atuação do Programa de Inovação do Governo do Estado.

Confira a entrevista!

Aqui Notícias – Por que a Inovação na área da Saúde é o tema do evento em Guaçuí?

Bruno Lamas – A saúde é tema desse encontro em Guaçuí para explorar inovações que possam aprimorar os serviços e processos de saúde na região e promover o bem-estar da população local e regional.

AN – Qual a importância de popularizar a Inovação na região do Caparaó?

Bruno Lamas – Popularizar a inovação na região do Caparaó é crucial para estimular o desenvolvimento econômico, melhorar a qualidade de vida e fortalecer a competitividade local.

Precisamos tornar a inovação acessível para todos, falar de startup, spinoff, incubadora, aceleração, dor, são temáticas da Inovação que precisão ser popularizados para que todos tenham acesso.

AN – Quais potencialidades essa região do ES tem sob o ponto de vista da Inovação?

Bruno Lamas – A região do Caparaó, no Espírito Santo, possui potencialidades como a diversidade natural, o ecoturismo e a agricultura sustentável, que podem ser impulsionadas pela inovação. Estão surgindo startups por todo o estado do ES e nós estamos comentando.

AN – Há outras frentes de trabalho da Secti direcionadas para a região do Caparaó?

Bruno Lamas – Sim, a Secretaria também direciona esforços para o desenvolvimento da educação, infraestrutura e turismo na região do Caparaó e Sul do Estado, com nossos cursos do Qualificar ES, nossa Universidade Aberta Capixaba (Unac) com pólos no sul e os cursos como pós-graduação de Cidades Inteligentes, além do nosso Centro de Ensino Técnico (Ceet) em Castelo que contemplou, por exemplo, o curso de Internet das Coisas. Além de nossas disseminações e popularizações da Inovação.

AN – Como funciona o credenciamento no Inovapop? Para quem é direcionado? Quais os resultados previstos?

Bruno Lamas – O credenciamento no programa ocorre por meio de inscrições online (aqui) e é direcionado a startups e ambientes promotores de inovação, empreendedores e instituições de ensino público, como Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Os resultados imediatos esperados incluem o fomento à inovação e o crescimento econômico.

INOVA CAPIXABA – SAÚDE IN FOCO

O evento é realizado em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Prefeitura Municipal de Guaçuí, Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí e Secretarias Municipais de Saúde.

Data: 29 e 30 de agosto de 2023

29 e 30 de agosto de 2023 Horário: 10h às 20h

10h às 20h Local: Parque de Exposições “Francisco Lacerda de Aguiar”, Avenida Agenor Luiz Thomé, s/no, Centro Guaçuí.