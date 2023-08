Saúde in Foco no Sul: evento acontece terça (29) e quarta (30) em Guaçuí

Na próxima terça-feira (29) tem início, em Guaçuí, o evento Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul, que contará com uma série de palestras, apresentações de empresas e mesas-redondas. O evento, que vai até a quarta-feira (30) tem o intuito de fortalecer as iniciativas científicas, tecnológicas e de qualificação profissional na área da Saúde.

O fórum integra o Programa de Popularização da Inovação (INOVAPOP) e visa promover negócios e propor soluções tecnológicas inovadoras no local da realização será montada uma praça de alimentação e haverá apresentações artísticas.

Compondo o time de notáveis palestrantes deste Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde, que contará com autoridades, empresários, colaboradores e agentes públicos de Saúde, a dermatologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Dra Patricia Deps, une forças com seu filho, advogado e empresário no setor de tecnologia, Guilherme Deps, para falarem sobre “Inteligência Artificial e Outras Inovações em Saúde”.

A médica, além de sua atuação como dermatologista, é consultora do Hospital Israelita Albert Einstein e tem um envolvimento profundo com o avanço da Inteligência Artificial (IA) na área da Saúde.

Ela tem se destacado no desenvolvimento de IA para a detecção precoce do melanoma e de outros cânceres de pele. Patrícia também tem laços com projetos de renome, como o Banco de Imagens Médicas, uma parceria entre o Hospital Israelita Albert Einstein e o Ministério da Saúde.

Mãe e filho

A “dobradinha de mãe e filho” promete oferecer uma perspectiva única sobre o tema, aliando a experiência acadêmica e clínica de Patrícia com o conhecimento empresarial de Guilherme no mundo da tecnologia, a frente da Triple AI e dos inúmeros impactos da Inteligência Artificial no setor da Saúde.

“A combinação das experiências de mãe e filho promete não apenas informar, mas também emocionar os presentes, demonstrando que a inovação pode ser uma jornada compartilhada entre gerações diferentes. O Espírito Santo tem sido um epicentro de inovação tecnológica na saúde, com iniciativas como centros de inovação, startups de saúde e digitalização de hospitais e clínicas. Esta palestra será uma oportunidade imperdível para todos que desejam entender mais sobre o futuro da saúde no estado e no Brasil ”, esclareceu a médica.

“Não perca a chance de assistir a este encontro inspirador e elucidativo entre mãe e filho, que promete trazer luz sobre os desafios e oportunidades da inovação na saúde”, convidou Patrícia.

O evento é realizado em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Prefeitura Municipal de Guaçuí, Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí e Secretarias Municipais de Saúde.

Confira a programação completa!