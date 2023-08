Cachoeiro adere a programa estadual de bem-estar e saúde animal

A Prefeitura de Cachoeiro aderiu, nesta semana, ao Programa Pet Vida, iniciativa lançada neste mês de agosto pelo governo do estado, voltada para a promoção do bem-estar animal e controle populacional de cães e gatos, especialmente os que vivem em situação de vulnerabilidade.

O principal objetivo do programa é estabelecer políticas abrangentes de saúde animal, bem-estar e educação ambiental direcionadas aos pets e seus respectivos tutores, por meio de repasses diretos aos municípios, para a execução de um cronograma de atividades.

Com a adesão formalizada, Cachoeiro receberá recursos para atuar em diversas frentes de promoção da saúde animal, incluindo: contratação de clínicas ou hospitais veterinários no município para atendimentos de urgência e emergência; esterilização (castração) de animais de pequeno e médio porte; e aplicação de vacina múltipla V4 e V8 para cães e gatos.

No município, o programa será coordenado pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb), que executará as atividades no prazo de doze meses, conforme estipulado pela lei de criação do programa.

“Estamos trabalhando para a construção de uma cidade mais humana, e isso não se limita a cuidar apenas das pessoas, mas, também, dos animais, principalmente daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. O Programa Pet Vida surge como mais uma importante parceria com o Governo do Estado, que, com certeza, terá um impacto positivo em nossas políticas de saúde e bem-estar animal”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Cãominhada

No próximo dia 17 de setembro, um domingo, a Prefeitura de Cachoeiro realizará mais uma edição da “Cãominhada”.

A intenção é reunir pets e tutores em um percurso que partirá da praça Jerônimo Monteiro, às 8h, em direção à Praça de Fátima, no Centro.

Mais do que um momento de lazer e recreação, a Semurb, que está à frente da ação, reforça que a “Cãominhada” também é uma forma de chamar a atenção da população em relação aos maus tratos contra animais. Com isso, a pasta pede que os participantes levem cartazes temáticos sobre o assunto.