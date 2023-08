Cachoeiro aposta em carro inteligente para agilizar serviços de manutenção

A Prefeitura de Cachoeiro está investindo em tecnologia para aprimorar os serviços públicos oferecidos pelo município. Na tarde desta quarta-feira (2), a gestão municipal apresentou novidades durante o primeiro dia da feira InovaES, no campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Na ocasião, ocorreu o lançamento do carro inteligente – veículo com Inteligência Artificial (IA) embarcada capaz de realizar um diagnóstico da cidade, identificando melhorias que precisam ser feitas nos espaços públicos.

Operado por uma empresa terceirizada, o veículo é utilizado como solução de monitoramento urbano por meio da IA. Dentre as funções do veículo, estão a identificação de buracos; rachaduras e falta de sinalização nas vias; calçadas irregulares; objetos e materiais em locais impróprios; descarte de lixo irregular; placas de trânsito fora de padrão ou danificadas, entre outros.

As informações são repassadas em tempo real para a administração municipal, que encaminhará as demandas para o respectivo órgão competente.

De acordo com a Coordenadoria Executiva de Tecnologia de Informação da Prefeitura de Cachoeiro (CTI), o automóvel fará a varredura por todo o município a cada 30 dias, conforme estabelecido por contrato. O início das operações está previsto para a próxima semana.

“Essa é uma inovação que estamos trazendo para Cachoeiro. Somos o primeiro município do estado a contar com a utilização do carro com esse tipo de tecnologia no reforço aos serviços públicos de manutenção urbana”, destaca Élcio Sá Neto, coordenador executivo de Tecnologia da Informação, que palestrou no evento sobre as ações realizadas e planejadas para tornar a cidade inovadora, digital e inteligente.

Aplicativo Cachoeiro Online

Durante o primeiro dia da InovaES, também foi realizado o pré-lançamento do aplicativo Cachoeiro Online, nova plataforma da gestão municipal para facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos, como agendamentos e abertura de solicitações.

A ferramenta contará com espaço exclusivo do Procon do município, onde o cidadão poderá abrir e acompanhar processos; realizar consulta de preços; participar de audiências e acessar o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Além disso, o aplicativo Cachoeiro Online disponibilizará um assistente virtual com reconhecimento de voz e texto, informações sobre transporte público, chamados, dúvidas e outros serviços

Em fase final do desenvolvimento, a plataforma está passando por um período de teste para aprimorar suas funcionalidades. O lançamento está previsto para o próximo mês

“A tecnologia é uma poderosa aliada na busca por uma cidade mais eficiente, transparente e conectada. Ela permite que a administração pública atenda às demandas dos cidadãos de forma mais ágil e assertiva, garantindo uma prestação de serviços de qualidade e que verdadeiramente atenda às necessidades da população”, destaca o prefeito Victor Coelho, que participou da abertura do evento.

InovaES

Com o apoio da Prefeitura, Cachoeiro de Itapemirim está sediando a INovaES – Feira de Cidades Inteligentes. O evento tem como foco apresentar e divulgar novas tendências para um desenvolvimento urbano mais moderno e sustentável.

A abertura foi realizada na manhã desta quarta-feira (2), com a participação de Bruno Lamas, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Qualificação Profissional, e do prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Ao longo do evento, que segue até quinta-feira (3), especialistas em tecnologia conduzirão diversas palestras e painéis temáticos, abordando tópicos relevantes sobre inovações e práticas relativas ao conceito de cidade inteligente.