Cachoeiro: Câmara debate suicídio entre crianças e adolescentes

O mês de setembro se aproxima e a Câmara Municipal de Cachoeiro organiza para o próximo dia 30 de agosto um seminário que deverá alertar a população e autoridades competentes sobre a importância da prevenção e posvenção ao suicídio e valorização da vida, destacando que os cuidados com a saúde mental de crianças e adolescentes também merece maior atenção.

O “I Seminário Autolesão e Comportamento Suicida na Infância e Adolescência: prevenção e posvenção” está marcado para as 14h, com a composição de uma mesa representativa do Estado e Município, seguida de um debate em mesa redonda entre técnicos, com franqueamento da palavra ao público presente.

“É um assunto sobre o qual pouco se fala. Até se fala em ações de prevenção, mas é necessário e urgente tratar também a posvenção, que são ações, atividades, intervenções, suporte e assistência para aqueles impactados por um suicídio completo, ou seja, os sobreviventes”, explicou o vereador Paulinho Careca, organizador do evento.

Profissionais das áreas de Educação, Saúde Mental e Direitos Humanos se mobilizam para participar da ação que contará, ainda, com a participação de autoridades políticas, municipais e estaduais, que já se propõem a criar mecanismos ou ampliar ações de prevenção e posvenção às situações de autolesão e suicídio entre crianças e adolescentes.

“Entendemos que estas ações devem começar, prioritariamente, nas escolas, que é onde nossos filhos passam grande tempo do dia. Por isso, propusemos ao vereador que está à frente do evento, que iniciasse os convites pelos gestores e pedagogos das escolas, tanto da rede privada, como pública”, destacou Ludmila Pinheiro, que lidera a Associação AMADA, nascida do coração de mães que buscam melhorias de saúde pública e prevenção contra o bullying.

Doutora em Saúde Coletiva, Marcelle Lemos Leal, coordenará a mesa redonda do evento, apresentando como exemplo os trabalhos do Núcleo de Prevenção à Violência e Promoção da Paz (NUPREVI-Marataízes), referência no Estado e recentemente destacado em evento nacional.

“As palavras infância e violência, que parecem dissonantes, têm caminhado cada vez mais juntas, por causa dessa questão delicada que é também uma questão de saúde pública: o suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, e tem crescido também entre crianças de 5 a 14 anos, no Brasil e no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde”.

Serviço:

“I Seminário Autolesão e Comportamento Suicida na Infância e Adolescência: prevenção e posvenção”

Data: 30/08/2023

Hora: 14h às 17h

Local: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Informações: (28) 99999-3866