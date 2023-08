Cachoeiro: Dr. Bruno Resende quer mais atenção para o Pico do Itabira

O deputado estadual Dr. Bruno Resende (União) destacou, nesta quinta-feira (3), a importância do Pico do Itabira para o turismo em Cachoeiro de Itapemirim e apontou a necessidade de uma maior atenção do poder público para a localidade.

“Ouvimos os anseios de quem mora neste cartão postal, que é belíssimo, mas que precisa ser mais valorizado, com benefícios para toda a comunidade. Os moradores precisam de mais infraestrutura e mais condições para desenvolver o turismo e a economia local”, explicou o parlamentar.

O Pico do Itabira tem cerca de 400 metros de altura, lembrando um dedo indicador apontando para o alto. De acordo com o deputado, o cartão postal da Capital Secreta é bastante procurado por praticantes de alpinismo, além de amantes por trilhas.

“Um cartão postal que valoriza os nossos prédios, as casas, o comércio de Cachoeiro. Do seu topo, é possível ver toda a cidade, a região serrana, até o litoral e o Frade e a Freira. Estamos aqui para ouvir a comunidade e buscar, juntos, novas oportunidades para a região!”, afirmou Bruno Resende.