Cachoeiro em luto oficial por vítimas de acidente no Rio de Janeiro

O prefeito Victor Coelho decretou luto oficial de três dias no município pelo falecimento de cinco moradores de Cachoeiro no grave acidente automobilístico ocorrido no último domingo (27), em Magé, estado do Rio de Janeiro.

Faleceram Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, Soraya Brunhara Canuto de Andrade, Rafael Canuto de Andrade, Iasmin Silva e Adélia de Souza Fernandes. Quatro dos cinco ocupantes do veículo eram membros da entidade Lions Club Frade e a Freira, de Cachoeiro.

De acordo com o decreto Nº 33.230, publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (30), as vítimas do acidente “dedicaram suas vidas à construção do bem comum, tendo marcado de forma indelével suas passagens pela vida pública”.

O texto pontua suas atuações no serviço público, onde “destacaram-se pelos seus brilhantes trabalhos nas suas áreas de atuação, sendo pessoas humildes, de enorme carisma e amizade”.

Por fim, o decreto termina salientando que, em respeito “ao espírito de cristandade da população de Cachoeiro”, “o município deve todas as homenagens a esses ilustres cidadãos que exerceram relevantes papéis em nossa história, solidarizando-se com os familiares e amigos daqueles que perderam a vida”.