Cachoeiro entre as cidades mais empreendedoras do ES

Com um Índice de Capacidade de Estímulo ao Empreendedorismo (ICEE) de 9,5 (em uma escala de 0 a 10 pontos), Cachoeiro está entre as seis cidades capixabas com melhor desempenho no programa Cidade Empreendedora. O ranking foi apresentado durante evento em Vitória, nesta quinta-feira (3).

Cachoeiro foi um dos municípios que teve maior evolução do índice, medido nos últimos três anos. No primeiro ciclo do programa, obteve nota 5,3. No segundo, alcançou 7,5. Agora, conseguiu mais um expressivo aumento, de dois pontos, chegando perto da nota máxima.

O prefeito Victor Coelho, que participou da cerimônia, destacou a importância do resultado, que aponta um crescimento de 80% do índice, em relação ao primeiro ciclo.

“Isso mostra que estamos colocando em prática as ações que planejamos a partir do Cidade Empreendedora, buscando estimular atividades produtivas e melhorar o ambiente de negócios em Cachoeiro, para gerar mais oportunidades, empregos e renda para a população”, afirma.

O ICEE está embasado em cinco competências que o poder público municipal foi estimulado a desenvolver no programa: governança para estímulo ao empreendedorismo; programas e projetos de apoio ao empreendedorismo; regulamentações e legislação para melhoria do ambiente de negócio; processos que facilitam a realização de negócios e estimulam o setor produtivo; e recursos e infraestrutura técnica, física e tecnológica para atendimento ao empreendedor.

O programa Cidade Empreendedora é realizado junto aos municípios pelo Sebrae/ES, com apoio do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).