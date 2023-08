Cachoeiro fecha 1º semestre com saldo positivo na geração de empregos

Cachoeiro de Itapemirim fechou os seis primeiros meses deste ano com saldo positivo na geração de emprego. É o que apontam os dados do Novo Caged, do Governo Federal.

O município registrou um saldo de 1.144 novas vagas de trabalho formal criadas no período, número cerca de 9% superior ao registrado na primeira metade de 2022.

O setor de serviços foi o que mais cresceu, com a abertura de 798 novas vagas; na sequência, vem o segmento da construção civil, que respondeu por 452 dos novos empregos formais.

Mulheres são maioria

Quanto ao perfil dos trabalhadores, o Caged apontou que, no primeiro semestre de 2023, 52% das vagas de trabalho foram preenchidas por mulheres, enquanto o público masculino ocupou 48% dos novos postos, representando um cenário de maior igualdade se comparado ao panorama nacional, em que a quantidade de vagas ocupadas por homens supera as preenchidas por mulheres em uma diferença de 18%.

Em relação à faixa etária, os jovens de 18 a 24 anos ocuparam mais da metade dos novos postos de trabalho neste ano (639, precisamente).

“Os dados da geração de emprego refletem o esforço e o empenho da gestão municipal em impulsionar o desenvolvimento econômico de Cachoeiro, com mais oportunidades de trabalho e renda para a população”, destaca o prefeito Victor Coelho.