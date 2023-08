Cachoeiro mantém nota máxima em avaliação de informações fiscais

O município de Cachoeiro de Itapemirim manteve a classificação máxima (A) no Ranking Siconfi de 2023, lista anual da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), vinculada ao Ministério da Fazenda, que identifica e avalia a qualidade das informações contábeis e fiscais.

Para obter a nota A no ranking é preciso ter uma pontuação acima de 95%. Para elaborar a nota, o Siconfi analisa a Declaração de Contas Anuais, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal e a Matriz de Saldos Contábeis.

O Tesouro Nacional verifica, também, a qualidade da informação encaminhada ao Siconfi. As verificações são análises técnicas que retratam o cumprimento da legislação, das instruções e guias de preenchimento do Siconfi, das regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e no Manual de Demonstrativos Fiscais.

Para o prefeito Victor Coelho, a manutenção da nota máxima de Cachoeiro no Ranking Siconfi reflete não apenas uma conquista administrativa, mas também a dedicação de todas as equipes envolvidas na gestão fiscal do município.

“Esse resultado é fruto de uma gestão dedicada, pautada em esforços conjuntos, que busca atuar sempre com transparência e responsabilidade na administração dos recursos públicos de nosso município”, avalia o prefeito.