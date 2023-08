Cachoeiro pode se tornar capital nacional do mármore

Foi protocolado na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei que torna Cachoeiro de Itapemirim a capital nacional do mármore. O anúncio foi feito, nesta terça-feira (22), durante a abertura da 34ª edição da Cachoeiro Stone Fair, que será realizada até a próxima sexta-feira (25), no Parque de Exposições, no bairro Aeroporto.

A iniciativa é do deputado federal Evair de Melo. A medida foi comemorada pelo presidente do Sindrochas, Ed Martins.

“Nós vamos nos tornar a capital nacional do mármore. Uma excelente notícia que vem fortalecer, justamente, todo esse trabalho, essa construção”, afirmou.

Setor de rochas em Cachoeiro

O setor de rochas movimenta por ano mais de R$ 6 bilhões, o que mostra a importância desse segmento para a Capital Secreta.

“A nossa maior feira do Estado do Espírito Santo, que dirá da América Latina, sediada em Cachoeiro, o maior pólo industrial de rochas ornamentais, que gera muitos negócios, que gera muito emprego e renda para a nossa cidade, para a nossa região”, ressalta o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB).