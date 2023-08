Cachoeiro: prefeitura divulga edital com bolsas para mais 28 atletas

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) lançou, na última quinta-feira (3), um novo edital do programa Bolsa Atleta Cachoeiro.

As inscrições, que poderão ser realizadas até o dia 4 de setembro, deverão ser feitas no setor de Protocolo da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfa) – rua 25 de março, em frente ao Shopping Cachoeiro, de segunda a sexta-feira das 12h às 18h

Podem se inscrever atletas, paratletas e atletas guias amadores em plena atividade esportiva, que estejam de acordo com os critérios e com as respectivas categorias, previstos no edital.

Ao todo, serão concedidas 28 bolsas, por um período de 12 meses, sendo: dez bolsas no valor de R$ 200 mensais para a categoria Estudantil; 10 de R$ 400 mensais para a categoria Estadual; seis de R$ 500 mensais para a categoria Nacional; e duas no valor de R$ 750 mensais para a Internacional.

O Bolsa Atleta é concedido para custear gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte ou para participar de treinamentos e competições, aquisição de material esportivo, vestimenta, pagamentos de técnicos e de mensalidades de academia de ginástica.

O edital, com todas as orientações para participação – incluindo a ficha de inscrição –, pode ser acessado no site cachoeiro.es.gov.br/editais.

Cronograma do edital 001/2023 da Semesp

Período de inscrições: 4 de agosto a 4 de setembro.

Divulgação do resultado preliminar: 3 dias úteis após a divulgação do resultado preliminar.

Divulgação do resultado final: Até 7 dias após a análise dos recursos (se houver) pela Comissão de Avaliação.