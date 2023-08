Cachoeiro realiza 3ª Conferência Municipal de Cultura nesta semana

Entre os dias 25 e 26 de agosto será realizada a 3ª Conferência Municipal de Cultura de Cachoeiro, com o tema “Democracia e direito à cultura”.

O evento acontecerá no Cineteatro Carlos Imperial, localizado na Pracinha da Cultura Sérgio Sampaio, bairro Rui Pinto Bandeira. Estão convidados artistas, fazedores de arte, gestores culturais, pesquisadores e demais integrantes do setor cultural e da sociedade civil interessados em discutir e promover a cultura local.

Para participar, será necessário realizar inscrição no dia do evento. O credenciamento será aberto cerca de 30 minutos antes do início da conferência.

Na ocasião, serão realizadas palestras e debates norteados pelos seis principais eixos da conferência: Institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura; Democratização do acesso à cultura e participação social; Identidade, patrimônio e memória; Diversidade cultural e transversalidades de gênero, raça e acessibilidade na política cultural; Economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade; e Direito às artes e às linguagens digitais.

Além disso, durante a conferência, também será realizada a apresentação do Plano Municipal de Cultura e a eleição dos delegados que irão representar o município na Conferência Estadual de Cultura, marcada para acontecer no próximo mês de outubro.

Para a secretária municipal de Cultura de Cachoeiro, Fernanda Martins, o evento será um espaço para a apresentação de propostas e demandas da comunidade em relação às políticas públicas culturais.

“Os participantes terão a oportunidade de contribuir com ideias que possam influenciar as ações do poder público municipal no âmbito cultural, democratizando o acesso à artes e moldando um futuro com mais oportunidades para o setor”, destaca.

Programação

25 de agosto

18h – Abertura do credenciamento e apresentação cultural

18h30 – Apresentação teatral: Exercícios para uma metamorfose – Grupo Anônimos de Teatro

19h – Abertura solene

19h45 – Palestra: “Democracia e direito à cultura”

26 de agosto

9h – Reabertura do credenciamento e apresentação cultural

9h30 – Leitura do Regimento Interno e Instalação dos debates

10h – Encerramento do credenciamento / grupos de trabalho

12h – Almoço/apresentação cultural

13h – Apresentação das propostas de cada grupo de trabalho

14h – Apresentação dos candidatos e eleição dos delegados e seus suplentes

15h30 – Apresentação do Plano Municipal de Cultura

17h – Apresentação dos delegados e suplentes e encerramento da conferência