Cachoeiro recebe a II Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador

Cachoeiro do Itapemirim se prepara para sediar um dos maiores eventos equestres do Brasil. De 20 a 23 de setembro, será realizada a II Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador, um evento grandioso que destaca essa raça de cavalos. O Núcleo Sul Capixaba dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, em parceria com a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, traz essa exposição, que também conta com a participação de criadores de outros estados, como: Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Minas Gerais.

A expectativa é de que mais de 150 animais competidores participem do evento, com um valor total estimado em mais de R$ 50 milhões. A exposição abrangerá disputas de morfologia e marcha em diversas categorias de machos e fêmeas, e os juízes oficiais da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Mangalarga Marchador, Marney José de Mesquita Silva e Tiago de Resende Garcia, estarão avaliando os animais conforme os padrões raciais exigidos.

Além do foco nas competições, o público terá a oportunidade de apreciar a beleza e as habilidades dos cavalos da raça Mangalarga Marchador. Além disso, uma super praça de alimentação estará disponível no local, proporcionando momentos agradáveis com apresentações de shows musicais e uma área kids para entretenimento das crianças.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do Whatsapp (Clique Aqui) ou através dos telefones (31) 99121-7311 e (31) 3295-3391.