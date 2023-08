Cachoeiro recebe formação para gestores de políticas públicas do turismo

Com apoio da Prefeitura de Cachoeiro, o município está sediando a formação de gestores das políticas públicas para o turismo das cidades que compõem a região turística Sul Capixaba dos Vales e Café.

O evento, que começou nesta terça (8) e segue até quinta-feira (10), é realizado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), na unidade local do Sebrae-ES.

Participam representantes dos municípios de Cachoeiro, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul e Muqui.

A formação tem por objetivo qualificar gestores municipais e regionais do turismo, proporcionando maior autonomia e competência para desenvolver parcerias e projetos voltados ao fomento do setor em seus territórios, à promoção do modelo de gestão descentralizada previsto no Programa de Regionalização do Turismo, além de preparar os municípios para estarem inseridos no Mapa do Turismo Brasileiro e orientar sobre a importância do Sistema Municipal de Turismo, entre outros.

“Além da capacitação de nossa equipe, fundamental para continuarmos aprimorando as políticas públicas de fortalecimento do turismo em Cachoeiro, essa formação propicia a integração dos gestores da região turística Sul Capixaba dos Vales e Café. Isso mobiliza os municípios para a formulação de estratégias conjuntas em favor de um desenvolvimento regional – e não apenas local – do turismo. Juntos, somos mais fortes”, afirma a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.