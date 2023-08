Cachoeiro Stone Fair atrai empreendedores nacionais e internacionais ao ES

Protagonista no mercado de processamento de rochas ornamentais no Brasil, o Espírito Santo ocupa o primeiro lugar no ranking dos maiores beneficiadores, representando mais de 80% das exportações de rochas no País. O Estado capixaba recebe a Cachoeiro Stone Fair, maior feira do segmento de rochas, que acontece até esta sexta-feira (25), no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim.

O município, que é popularmente conhecido como “a capital do mármore”, o que exprime a importância reconhecida internacionalmente no ramo de rochas, está recebendo visitas de mais de 600 cidades brasileiras e 18 países, com a promessa de promover grandes negócios dentro da cadeia produtiva do setor de rochas e conectar empresas nacionais e internacionais.

A Cachoeiro Stone Fair teve início nessa terça-feira (22) e acontece até as 20h desta sexta-feira (25), com a exposição de mais de 140 estandes de marcas com relevância nacional. Bastante conhecida pela diversidade e inovação, a feira teve este ano como tema “Coloque o pé no futuro”.

O evento contou com o lançamento de várias tendências inovadoras e tecnológicas, que estão focadas no desenvolvimento sustentável, além de proporcionar um ambiente ideal à realização de novos negócios e parcerias, com o objetivo de fomentar o mercado interno de beneficiamento e exportação de rochas brasileiras.

A abertura do evento contou com a presença da equipe Comercial do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e teve como principais destaques a representatividade de todos os setores da indústria de rochas, como a exposição de máquinas tecnológicas utilizadas nos processos de beneficiamento dos materiais, e a exibição de insumos. Também teve a presença do empresariado estrangeiro interessados no setor, incluindo, por exemplo, italianos e chineses.

Bandes marca presença com estande na feira

Grande apoiador e incentivador do mercado de inovação e desenvolvimento da economia local, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) é patrocinador da Cachoeiro Stone Fair e tem seu estande na exposição. A equipe do banco ofereceu assistência para os empresários e interessados no setor ao longo de todo o evento.

Com uma diversa variedade de linhas de financiamento para a promoção do desenvolvimento capixaba e a inovação com compromisso ambiental, o Bandes apresentou aos visitantes do estande suas propostas e créditos voltados para o incentivo do setor. O atendimento contemplou os representantes de todos os setores da indústria de rochas e forneceu assistência para os interessados.