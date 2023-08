Cachoeiro Stone Fair fecha edição com mais de 18 mil visitantes

Toda a força e a potencialidade do setor de rochas ornamentais brasileiro estiveram representadas em mais uma edição da Cachoeiro Stone Fair, encerrada na sexta-feira (25 de agosto). Considerada um verdadeiro sucesso, a feira superou expectativas apresentando uma variedade de portfólio, inovações e tendências, isso tudo em um ambiente favorável para o fechamento de vários negócios.

Ao longo dos quatro dias de evento, 18 mil visitantes de todos os estados brasileiros e de mais 28 países, passaram pelo Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim, para conferir, em primeira mão, as principais novidades em máquinas, produtos, insumos, serviços e toda a diversidade das rochas brasileiras. Os países com maior número de participantes foram EUA, China, Itália,Turquia e Portugal.

Com o tema “Coloque o pé no futuro”, a feira reuniu 200 grandes marcas expositoras de toda a cadeia produtiva. Foram representantes das indústrias de extração, processamento e distribuição de rochas naturais, fornecedores de máquinas, equipamentos, ferramentas, insumos e serviços.

Quem passou pela feira percebeu sua grandiosidade também em tamanho e estrutura. A Cachoeiro Stone Fair cresceu e apresentou estandes que despertavam a atenção do público. Com uma área de 30 mil m², sendo 10 mil m² de espaço coberto, uma área de exposição com mais de 50 blocos de rochas ornamentais e também uma área externa de máquinas com aproximadamente 8 mil m², nesta edição, 60% dos expositores foram do setor de máquinas e equipamentos, 40% de rochas e 30% participaram pela primeira vez da feira ou retornaram após um longo período.

O engenheiro Anderson Franco, sócio da Montis Construtora e Incorporadora, em Venda Nova do Imigrante, ficou encantado com a qualidade dos estandes. Ele sempre visita a feira para ficar antenado com as novidades e oferecer o melhor para seus clientes. “Sempre visito a Cachoeiro Stone Fair, mas esse ano tem algo especial. Os estandes estão surpreendentes. Trabalho com imóveis de alto padrão e nossa clientela é sempre ávida pelas tendências do mercado. Estar aqui é muito importante para que eu ofereça e sugira o melhor”, disse.

A CEO da Milanez & Milaneze, Flávia Milaneze comemorou o balanço positivo e ótimos resultados. “É muito gratificante ver que tantos expositores e visitantes aproveitaram a feira ao máximo. Com certeza, isso eleva nosso padrão e nos dá a sensação de dever cumprido”, afirmou.

O volume de negócios gerado durante a Cachoeiro Stone Fair foi muito celebrado pelos expositores. Na avaliação da diretora comercial da SuperClássico, Mariana Scaramussa, esta edição da feira foi um ponto fora da curva. “A começar pelo primeiro dia, que costuma ser mais tranquilo, mas esse ano já recebemos um público bem qualificado interessado em adquirir os nossos produtos. A Cachoeiro Stone Fair surpreendeu muito positivamente todos nós”, pontuou Mariana.

O diretor comercial da AGF, Mozart Pedroti, que marca presença todos os anos na feira, afirma que esta edição foi uma das melhores em termos de vendas e negociações. “Sempre chegamos com algumas metas para o evento e, sem dúvidas, superamos todas as nossas expectativas. Fizemos ótimos negócios, vendemos bastante máquinas, principalmente as que trouxemos de lançamento e tivemos ótimas aberturas de negociação”, disse Pedroti.

Já nos primeiros dias, o evento mostrou sua força, com expositores de todos os segmentos fechando vários negócios. A Aço Art, também do ramo de máquinas e equipamentos, fechou o primeiro dia com 15 maquinários vendidos. Segundo os diretores, os clientes fizeram fila para falar com os vendedores. “Geralmente o início de feira é mais tranquilo. Mas esse ano ficamos realmente perplexos com a quantidade de pessoas que já passaram pelo nosso estande e com as vendas já realizadas”, contou o diretor de inovação, Arthur David.

Rodadas de Negócios Exporta Mais Brasil

Outra novidade que reforçou ainda mais esse ambiente de networking e trocas comerciais, foi a rodada de negócio promovida pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), dentro do programa Exporta Mais Brasil.

Somente nas negociações realizadas durante a rodada foram fechados cerca de R$ 15 milhões em negócios, com 24 empresas brasileiras do setor de rochas ornamentais, para os próximos 12 meses.

Ao todo, foram mais de 150 reuniões, realizadas entre empresas brasileiras do setor de rochas ornamentais – com sede no Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná e, sobretudo, Espírito Santo -, e nove compradores internacionais, vindos de Alemanha, Portugal, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Omã, Argentina e África do Sul.

O sucesso da feira se reflete nas oportunidades geradas para a economia tanto do setor de rochas ornamentais, quanto dos negócios e serviços da região. O presidente do Sindirochas, Ed Martins, também celebrou os números positivos e disse que o mercado está otimista com o pós-feira. “Percebo que todos os expositores ficaram muito satisfeitos com os resultados alcançados e fizeram boas negociações na feira. Os quatro dias de feira terminaram, mas ainda há muito o que aproveitar das conexões que ela proporcionou”, disse.

Arena Sesi Senai Stone Summit

Outro ponto alto da Cachoeiro Stone Fair foi a realização de palestras e oficinas que aconteceram paralelamente à feira, na Arena Stone Summit Sesi Senai, visando capacitar e promover a troca de experiências entre os profissionais do setor. O Maior Encontro de Marmoristas do Brasil reuniu 250 participantes e foi um verdadeiro sucesso, trazendo painéis importantes com temas do cotidiano das marmorarias, como estoque, atendimento ao cliente e comunicação. Entre os palestrantes estiveram Ricardo Estuqui, CEO & Founder da Nobile, Marmo e Portal Rochas na Arquitetura, Katiane Passos, Marcos Pimenta, CEO da Marmoflix, Sid Marques, da Margutti, Pollyanna Macedo, dentre outros nomes que são referência.

Sempre antenada com as novidades e comprometida em agregar ainda mais conhecimento para os participantes, a Cachoeiro Stone Fair procura trazer nomes de fora do mercado de rochas que compartilham suas experiências e contam como driblam os desafios em suas trajetórias. Esse ano o convidado foi Leandro de Freitas, proprietário da Borracharia do Leandro. Marmorista de Vargem Alta, André Fabres, ficou bastante empolgado com as palestras. “A gente não costuma parar para pensar e refletir sobre nosso trabalho. Eu aprendi com meu pai e sigo os passos dele, então esse tempo aqui para mim foi importante. Quero implementar algumas mudanças na marmoraria”, disse.

A Cachoeiro Stone Fair conta com uma série de ações e soluções para ampliar as conexões entre expositores e compradores. O conteúdo rico apresentado na Arena Sesi Senai Stone Summit trouxe ainda outros temas para o debate, reafirmando o compromisso da feira de impulsionar o setor e gerar conhecimento. Na quinta-feira, o gerente operacional e o gerente comercial do Sicoob, Jair Beserra e Renan Pereira, apresentaram os benefícios de crédito. O painel “Arquitetos e Marmoristas, uma parceria de sucesso”, trouxe um bate papo entre Rômulo Pegoretti e Leila Coelho que reforçou como a parceria da marmoraria e da arquitetura é promissora para o mercado. O futuro da logística e como ela está revolucionando o setor e oferecendo soluções inteligentes para os desafios atuais foi apresentado por Roberto Fabiani, CEO da Fatran Log.

Já na sexta-feira, a gerente de inovação do Findeslab, Bianca Rodrigues, apresentou dois cases de sucesso da entidade, dentro da palestra “A jornada da inovação do Findeslab do interior ao exterior”. O Findeslab é um hub de inovação da indústria capixaba, uma iniciativa conjunta da Findes e do Senai. E o painel Marmoraria de alta performance, debateu como é possível aumentar a eficiência e qualidade dos serviços da marmoraria com as melhores práticas. As palestras tiveram como público-alvo marmoristas, arquitetos, designers, engenheiros, empresários, gestores, distribuidores, compradores, entre outros.

A feira já tem data marcada para o próximo ano, entre os dias 27 e 30 de agosto de 2024 acontecerá mais uma edição, em Cachoeiro de Itapemirim. A Cachoeiro Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere; com promoção do Sindirochas e Cetemag; patrocínio do Sicoob, Findes, Sesi, Senai, Crea-ES, Banestes, Bandes, BNB.