Cachorro é resgatado após ficar três dias em bueiro de Marataízes

Na última terça-feira (22), a Guarda Civil Municipal de Marataízes foi acionada até a localidade Lagoa Funda, após moradores ouvirem choros de cachorro, de dentro de um bueiro na região.

Segundo a Guarda Civil Municipal, os agentes foram até o local e constataram que havia um cachorro, e acionaram o Corpo de Bombeiros. Os militares usaram ração para atrair o animal, mas a cada tentativa, ficava ainda mais complicado, pois o cachorro acabava indo na direção contrária. Por conta disso, o resgate do animal não aconteceu.

No dia seguinte, na quarta-feira (23), os militares do Corpo de Bombeiros retornaram ao local, e foram informados que os moradores da região conseguiram realizar o resgate do cachorro, utilizando ração e cordas.

A reportagem tentou apurar informações sobre o estado de saúde do animal ou se ele foi levado para alguma clínica. No entanto, tanto a Guarda Civil Municipal quanto o Corpo de Bombeiros informaram que foram os moradores que fizeram o resgate, que estão cuidando do animal, e não souberam informar mais detalhes.