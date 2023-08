Cães policiais encontram drogas em agência dos Correios no ES

Na manhã desta terça-feira (08/08), após alerta recebido do Setor de Segurança dos CORREIOS, equipe da Delegacia de Repressão a Drogas – DRE/DRPJ/SR/PF/ES, com o uso do grupamento de cães policiais K9, Wolf e Kira, realizou ação controlada na entrega de duas encomendas postais contendo droga em seu interior.

As cargas foram remetidas do Mato Grosso do Sul tendo como destinatários indivíduos dos municípios de Vila Velha/ES e Serra/ES. A diligência policial resultou na apreensão de mais de 160 invólucros de haxixe e as investigações continuam a fim de identificar os remetentes das encomendas.

Foto: Divulgação/PFES Foto: Divulgação/PFES Foto: Divulgação/PFES