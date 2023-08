Calma Márcia: tamanduá-mirim invade casa e é resgatado

Na tarde da última quarta-feira (02), um tamanduá-mirim foi resgatado em uma residência, no bairro São José, em Linhares. O animal foi conduzido pela equipe técnica da Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, até o Projeto Cereias, situado em Aracruz.

Lá, o animal está passando por uma fase de cuidados, sendo monitorado de perto por especialistas em vida selvagem.

Nas fotos que registraram o momento da chegada do animal ao Projeto Cereias, uma imagem fala mais que mil palavras: o tamanduá-mirim parece demonstrar uma expressão de contentamento, como se estivesse ansioso por receber os cuidados e atenção que o aguardam.

De acordo com a equipe da Fiscalização Ambiental, o Tamanduá-mirim, também conhecido como Tamanduá de colete, encontra-se em forte, bem cuidado e já iniciou sua jornada de reabilitação.

