Câmara de Cachoeiro recebe alunos da Escola Getúlio Vargas

Buscando promover uma integração entre o Poder Legislativo e as Escolas, o vereador Sandro Irmão – PSD está dando continuidade ao projeto “Vereador nas Escolas”. A iniciativa tem como objetivo principal fomentar o interesse e o conhecimento de jovens estudantes sobre o processo legislativo, despertando a consciência de cidadania aliada à responsabilidade com o seu meio social e sua comunidade.

Nesta terça-feira (29), o projeto contemplou a Escola Estadual Presidente Getúlio Vargas. Ao lado do deputado estadual Dr. Bruno Rezende, o vereador Sandro Irmão realizou uma visita à instituição de ensino, para falar com os alunos sobre as funções do Poder Legislativo.

A tarde, os estudantes foram levados para a Câmara Municipal, a fim de participar da sessão ordinária. “Agradeço aos gestores da escola por confiar em nosso trabalho, e agradeço a todos os vereadores por apoiarem essa iniciativa e também pelo esforço em fazer o nosso trabalho da melhor forma possível para a população”, frisou o vereador Sandro Irmão.

“Sou professor de matemática e estou na gestão da escola. Agradeço ao vereador Sandro pela realização desse projeto Vereador nas Escolas, levando informações importantes para os alunos e fazendo essa aproximação, despertando o interesse deles pela política. Agradecemos a parceria da Câmara e parabenizo os alunos pela participação no evento que teve na escola. Só tenho a agradecer a Câmara, ao presidente Brás Zagotto e a todos os vereadores, ressaltou o gestor Alexsander Saluci Esquincalha.

A intenção é que eles possam conhecer os vereadores e também a rotina do Poder Legislativo de Cachoeiro. “Com essa visita, os estudantes têm a oportunidade e conhecer os atuais vereadores, bem como suas propostas apresentadas e o trabalho realizado por cada parlamentar na comunidade”, destacou Sandro.

O presidente da Casa, Brás Zagotto, destacou para os adolescentes a importância do Poder Legislativo para toda a população. “Trata-se do Poder mais importante que temos. É aqui na Câmara que são elaboradas as leis que impactam diretamente na vida da comunidade. A Câmara representa o povo! Alguns alunos não têm conhecimento nenhum a respeito da política e através do contato com o Legislativo, estarão aptos a adquirir uma nova visão, conhecer a verdadeira função dos vereadores e o seu papel dentro contexto representativo”.