Câmara realiza audiência pública sobre o Diabetes nesta quarta (16)

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim realiza nesta quarta-feira (16), uma audiência pública para debater o diabetes. Por iniciativa do vereador e presidente da Casa, Brás Zagotto (Podemos), a audiência tem como tema “Políticas Públicas em Diabetes”, e tratará dados relacionados à doença, bem como o que pode ser feito para melhorar o atendimento aos pacientes.

A intenção é trazer à tona assuntos ligados à pouca informação, dificuldade no diagnóstico e no tratamento da doença, que por ser silenciosa e com grau de letalidade, já é considerada como caso grave de saúde pública.

“A informação é o caminho. Infelizmente temos um número cada vez maior de pessoas sofrendo com essa doença e muitas delas nem sabe que têm. Então precisamos falar sobre o assunto, tratar sobre a prevenção e traçar caminhos para que o poder público possa melhorar o atendimento e o cuidado com os pacientes”, ressalta Brás.

O evento ocorrerá a partir das 14 horas no plenário Elias Moysés e será organizado em parceria com a Associação de Diabéticos do Espírito Santo e Amigos (Adies). De acordo com a representante a associação, Michele Medina, o apoio da Câmara Municipal é fundamental para disseminar as informações e ajudar a quem precisa. “É muito bom poder contar com o apoio do vereador Brás, que nos recebeu com muito carinho e abraçou a nossa causa. Queremos que Cachoeiro seja uma referência em informação, prevenção e, principalmente, no tratamento do diabetes. Temos muitas novidades por vir e espero todos aqui na audiência pública”.

Saiba mais sobre o diabetes

É uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose (açúcar) transformando-a em energia para manutenção das células do nosso organismo. O diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. A melhor forma de prevenir é praticando atividades físicas regularmente, mantendo uma alimentação saudável e evitando consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Comportamentos saudáveis evitam não apenas o diabetes, mas outras doenças crônicas, como o câncer.