Caminhão carregado com cana de açúcar tomba e condutor sai ileso de acidente

Um homem de 61 anos saiu sem qualquer ferimento de um acidente com o caminhão carregado de cana de açúcar que ele conduzia, na manhã desta quarta-feira (23).

O veículo saiu de São Francisco do Itabapoana, no RJ, quando na altura do KM 060, em Presidente Kennedy, perdeu o controle em uma curva, colidiu com uma placa de trânsito e tombou.

O caminhão ficou com a cabine totalmente destruída, porém a via, que ficou obstruída no sentido a comunidade de Criador, no interior do município, já foi liberada nos dois sentidos.