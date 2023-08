Campeonato de Futebol Amador de Cachoeiro começa no próximo domingo (20)

Contagem regressiva para a bola rolar pelo Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro 2023. A primeira rodada será no domingo (20), com quatro jogos do grupo A.

Na competição, as equipes se enfrentam nas categorias aspirante e principal. O Unidos do Valão e o Bandeirante Pça. da Bandeira jogam no campo do Grêmio Santo Agostinho, no bairro Vila Rica. Já no campo do Itabirense, no bairro São Luiz Gonzaga, duelam Amigos F.C e Santos do Zumbi.

Classificam-se para a fase semifinal os dois primeiros colocados de cada grupo. Serão 28 partidas até a grande decisão, em novembro.

As outras equipes do grupo A são Amigos F. C. e Santos do Zumbi. O grupo B é formado por Juventude do Zumbi, Master do Bela Vista, Santos Dumont e Vilarreal, que jogam a primeira partida no dia 27 deste mês.

Os jogos da competição serão disputadas também no campo do bairro Coronel Borges e Aeroporto (Santos Dumont), com entrada gratuita.

Nesta edição de 2023, haverá premiação em dinheiro para campeões e vice-campeões, nas duas categorias disputadas.

“Essa edição 2023 do Campeonato Municipal promete entrar para a história. Estamos muito animados com o show de bola que os jogadores vão proporcionar e convidamos os moradores de Cachoeiro a acompanhar os jogos e prestigiar nossos atletas”, expressa o secretário municipal de Esporte, Ramon Silveira.

Confira a tabela dos jogos:

Tabela – Grupo A

Tabela – Grupo B