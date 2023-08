Campeonato Municipal de Futebol Amador começa em Cachoeiro

A bola já está rolando na edição 2023 do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro. No domingo (20), quatro jogos marcaram o início da disputada.

No campo do Grêmio Santo Agostinho, no bairro Vila Rica, a equipe do Unidos do Valão e do Bandeirante ficaram no zero a zero, na categoria aspirante. Já na categoria principal, o time do Bandeirante venceu o Unidos do Valão por 2 a 1.

No campo do Itabirense, no bairro São Luiz Gonzaga. As equipes aspirantes do Amigos F.C e Santos do Zumbi fizeram uma partida bem disputada, que terminou em 1 a 1. Na principal, porém, o Santos do Zumbi goleou o adversário, por três a zero.

“Demos o pontapé inicial neste domingo. Os jogos foram de alto nível técnico e contamos com boa presença da torcida. Estamos empolgados! É só o começo e quem gosta de futebol não pode perder”, expressa o secretário de Esporte de Cachoeiro, Ramon Silveira.

Próxima rodada

A segunda rodada do campeonato será no próximo domingo (27). Os jogos da categoria aspirante serão às 12h45 e os das equipes principais, às 14h45.

No campo do Grêmio Santo Agostinho, os times do Juventude do Zumbi e Santos Dumont vão se enfrentar. Já no Itabirense, disputarão os times do Vilarreal e do Máster do Bela Vista.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), essa edição do campeonato é disputada por oito times, divididos em dois grupos. Classificam-se para a fase semifinal os dois primeiros colocados de cada grupo.

Serão 28 partidas até a grande decisão, em novembro. Haverá premiação em dinheiro para campeões e vice-campeões, nas duas categorias disputadas.

A tabela completa dos jogos pode ser conferida no site www.cachoeiro.es.gov.br/futebol2023.