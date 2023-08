Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro continua neste domingo (27)

Neste domingo (27), acontecem as emoções da segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro.

No campo Itabirense, bairro São Luiz Gonzaga, os times Villarreal e Master do Bela Vista se enfrentam na categoria aspirante, a partir das 12h45. Em seguida, às 14h45, acontecerá a partida da categoria principal.

Já no Grêmio Santo Agostinho, bairro Vila Rica, os jogos serão disputados pelas equipes do Juventude do Zumbi e Santos Dumont, também às 12h45 e 14h45, nas categorias aspirante e principal, respectivamente.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), a edição atual do campeonato é disputada por oito times, divididos em dois grupos. Classificam-se para a fase semifinal os dois primeiros colocados de cada grupo.

Serão 28 partidas até a grande decisão, em novembro. Haverá premiação em dinheiro para campeões e vice-campeões, nas duas categorias disputadas.

A tabela completa dos jogos pode ser conferida no site www.cachoeiro.es.gov.br/futebol2023.