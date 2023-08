Cão policial localiza drogas em ponto de tráfico do bairro Valão em Cachoeiro

Durante policiamento na rua Ana Maria Amaral, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite desta quinta-feira (10), policiais militares com auxílio do cão policial Messi localizaram drogas em um ponto comumente usado por criminosos.

No local, o cão farejador sinalizou à equipe onde as drogas estavam escondidas, em dois pontos distintos da rua. Foram encontradas 24 pedras de crack, 15 papelotes de cocaína e nove buchas de maconha.

Nenhum criminoso foi preso durante a ação da PM. A droga foi levada para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficou à disposição da Justiça.

Denúncias

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.